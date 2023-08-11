Red Bull'un düzenlediği oyunun kazananı belli oldu

Türk voleybolunun yıldızı Hande Baladın için hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununun kazananı Efkan Kıraç Tercan oldu. Oyun, sekiz hafta boyunca binlerce kişi tarafından oynandı ve Tercan, en yüksek skoru yaparak Avrupa kupasında deplasman maçına gitme hakkı kazandı.

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan "Hande Gibi Smaçla" oyununun kazananı belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Hande Gibi Smaçla" oyunu, sekiz hafta boyunca binlerce kişi tarafından oynanırken büyük ödülü Efkan Kıraç Tercan kazandı.

İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan oyun olma özelliği taşıyan "Hande Gibi Smaçla" oyunu, sekiz hafta boyunca binlerce kişi tarafından oynandı.

Her hafta puan tablosunda ilk üç sırayı alanların voleybol kiti kazandığı oyunda yedi haftanın sonunda en yüksek skoru yapan Tercan ise gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit takımıyla Avrupa kupasında deplasman maçına konuk olma hakkına sahip oldu.