Red Bull Uçuş Günü'nde uçacak 40 takım belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan Red Bull Uçuş Günü'nde uçacak 40 takım belirlendi. İstanbul'u 5'inci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına yaklaşık 3 bin takım başvurdu. Aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman bir jüri tarafından kriterlere uygun bulunan ve beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmak için çalışmalara başlıyor.

HEYECAN 14 AĞUSTOS'TA CADDEBOSTAN SAHİLİNDE YAŞANACAK

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor