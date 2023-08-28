Red Bull Takımı VALORANT Champions 2023'te Türkiye'de İlk 8'de

Red Bull takımı FUT Esports, VALORANT Champions 2023 turnuvasında Türkiye'yi temsil ederek dünyadaki en iyi 8 VALORANT takımı arasına girdi. Final müsabakası ise Evil Geniuses'in şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Red Bull takımı Fut Esports, 4 ana bölgesel ligden 42 takımın dünya şampiyonluğu için mücadele ettiği VALORANT Champions 2023'ü ilk 8'de bitirerek Türkiye'de bir ilke imza attı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oyun dünyasının en prestijli VALORANT turnuvalarından biri olan VALORANT Champions 2023 tamamlandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden ilk takım olan Red Bull takımı FUT Esports katıldığı ilk VALORANT Champions'da dünyadaki en iyi 8 VALORANT takımı arasında yer almayı başardı.

VALORANT Champions 2023'ün final maçı Singapur'u temsil eden Paper Rex takımı ve Amerika'yı temsil eden Evil Geniuses arasında gerçekleşti. İki takım arasında kıyasıya geçen mücadalenin sonunda Evil Geniuses, Singapurlu takım Paper Rex'i 3-1 mağlup ederek 2023 yılının VALORANT Dünya Şampiyonu oldu. Heyecanın bir an bile dinmediği final müsabakası için Müze Gazhane'de izleme etkinliği düzenlenirken, anlık olarak bütün dünyada 1 milyon 291 bin 45 kişi tarafından izlendi.