Estonyalı sporcu Jaan Roose, İstanbul'da ip üstünde yürüyerek tarihi bir başarıya imza attı

İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyen Red Bull'un Estonyalı sporcusu Jaan Roose, gelecekte Türkiye'de farklı projeler yapabileceğini söyledi.

Continental Pass etkinliği kapsamında deniz seviyesinin 165 metre üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ip üstünde Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmeyi başaran Jaan Roose, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Jaan Roose, başarısından dolayı harika hissettiğini belirterek, "Şehrin içinde ve 165 metre yükseklikte 1 kilometrelik mesafeyi yürümek çok zor. Çok fazla dikkat dağıtacak şey var. Güvenli bir ortamda yürüyüş denemesi yaptım ve bunu başardığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerde ip üstünde yürüyüş denemeleri yaptığını aktaran Roose, şunları kaydetti:

"Her yaptığım ip yürüyüşünün hikayesi farklıydı. Burada ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi oldum. Her ülkenin kültürü ve tarihi farklılık gösterebiliyor. Bu durum da benim branşımı etkiliyor. Bazen bu sporu çok yüksek yerlerde yapıyoruz. Bazen de dağ yürüyüşü şeklinde yapıyoruz. Gelecek için planlarım var ama bu planlar değişebiliyor. Bu yüzden önümüze bakacağız."

İlerleyen sürede Türkiye'de başka projeler yapabileceğini dile getiren Roose, "Fikirler zamanla değişebilir. İstanbul'a 12 sene önce gelmiştim. Köprünün de o zaman fotoğrafını çekmiştim ama bu projeyi şimdi yapabildim. Türkiye'nin çok güzel yerleri var. İleride bu ülkede daha fazla proje yapabilirim." şeklinde konuştu.

Takım olarak başarıya ulaştıklarını aktaran Roose, "Takımıma teşekkür ediyorum. 1 saatlik yürüyüş için takımımla çok çalıştım. Takımımın bu başarıda yardımı çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.???