Red Bull Sporcusu Ayhancan Güven Platinum Sürücü Statüsüne Yükseldi

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, FIA tarafından belirlenen 2023 Sürücü Sınıflandırması'nda en üst kategori olan 'Platinum Sürücü' statüsüne yükseldi. Ayhancan Güven, bu unvana sahip ilk Türk pilot oldu.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, FIA tarafından belirlenen 2023 Sürücü Sınıflandırması'nda en üst kategori olan 'Platinum Sürücü' statüsüne yükseldi. Ayhancan Güven, bu unvana sahip ilk Türk pilot oldu.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Dünya Motorsporları Konseyi tarafından belirlenen 2023 Sürücü Sınıflandırması'nda 'Platinum Sürücü' kategorisine yükseldi. Ayhancan Güven, Platinum Sürücü kategorisine yükselen ilk Türk pilot oldu. FIA'nın Platinum Sürücü kategorisinde dünya çapında tanınan Formula 1, WRC, Nascar, Indy Car pilotları bulunuyor. Ayhancan, geçen yıl da bu sıralamada Altın Sürücü kategorisine çıkmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun da desteklediği milli sporcu Ayhancan Güven, dünyanın en çok takip edilen yarış serilerinden biri olan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarışıyor. Bu seride düzenli olarak yarışan ilk Türk sporcu olan Ayhancan, sezonun altıncı etabı Sachsenring'de podyum başarısı elde ederek DTM tarihine de adını yazdırmıştı. - İSTANBUL