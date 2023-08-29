Red Bull Sporcuları Galataport İstanbul'da Motor Sporları Tutkunlarıyla Buluştu

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Galataport İstanbul'da motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte başarılı sporcular, KNN54 Riders belgeseli ve Red Bull Tryouts oyunu hakkında detayları paylaştı.

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü Galataport İstanbul'da, motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi.

Red Bull açıklamasına göre, farklı kategorilerdeki uluslararası yarışlarda elde ettikleri başarılarla sıklıkla gündeme gelen Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Galataport İstanbul'da yarış tutkunlarıyla buluştu. Etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtlayan başarılı sporcular, yakın zamanda gösterime giren ve şampiyonluklara nasıl hazırlandıklarını anlatan KNN54 Riders belgeseli hakkında da detayları aktardı.

Galataport İstanbul'un ferah atmosferinde gerçekleşen buluşmada başarılı sporcular Red Bull'un yarış pilotlarının antrenmanda kullandıkları metotlara ve egzersizlerine odaklanan yeni oyunu Red Bull Tryouts'u da deneyimledi.

Red Bull'un motor sporları tutkunları buluşturduğu oyunu Red Bull Tryouts altı hafta boyunca devam edecek. Oyunda en yüksek puanı yapan kişi, bir arkadaşı ile Red Bull Ring sürüş deneyiminin sahibi olurken haftanın birincileri ise Red Bull Racing ürünleri kazanıyor.