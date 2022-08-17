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Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyisi belli oluyor

Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyisi belli oluyor

Spor Haberleri

Türkiye'nin en iyi "düellocuların" şampiyonluk mücadelesi verdiği "1v1" League Of Legends turnuvasında Red Bull Solo Q'nun finali, 19 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Türkiye'nin en iyi "düellocuların" şampiyonluk mücadelesi verdiği "1v1" League Of Legends turnuvasında Red Bull Solo Q'nun finali, 19 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre play-off turları sonucu finale kalan sporcular Ahmet Emir Koçak (Rubeud), Yusuf Kaynakçı (Rok), Berkay Özyurt (Kazing) ve Mürsel Can (mursobaby) finalde Türkiye'nin en iyi "düellocusu" olmak için mücadele edecek.

Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'na kurulacak özel alanda yapılacak büyük finalde Türkiye Kupası sahibini bulacak.

Şampiyon olan katılımcı, ABD'de düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek. Red Bull Solo Q Türkiye Finali, saat 18.00'den itibaren "Twitch.tv/redbulltr" adresinden canlı olarak yayımlanacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

League Of Legends Redbull Türkiye Spor Haberler

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