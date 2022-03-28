Neymar Jr's Five'da Türkiye finali, Trabzon'da yapıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'ın Türkiye finali, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Türkiye finalinde, Adana, Erzurum ve Trabzon'daki elemelerin ardından en iyi altı amatör takım karşı karşıya geldi.

Neymar Jr's Five Türkiye finalinde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ile Joga Bonito mücadele etti. Normal süresi golsüz berabere biten heyecan dolu karşılaşmada, Batuhan Demir'in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı.

Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon, Katar'da düzenlenecek dünya finallerine giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitüsü'ne karşı oynama fırsatı yakaladı.

Soylu: "Çifte şampiyonluk yaşayacağız"

Şampiyon takımın kaptanı Ergun Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla birlikte çifte şampiyonluk yaşayacaklarını belirterek, "Trabzon'da oynanan bir finalde iki Trabzon takımının karşılaşması çok güzel oldu. Biz daha önce de Red Bull Neymar Jr's Five'a katılmıştık ve Erzurum'daki finalde elenmiştik. Yarım kalan bir hikayemiz vardı, onu tamamlamış olduk. 'Şampiyon olacağız.' demiştik ve olduk. Şimdi Katar'a tarih yazmaya gidiyoruz." diye konuştu.

Bu arada, final maçlarını çok sayıda kişi aileleriyle takip etti.

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek.

Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ile aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.