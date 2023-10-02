Red Bull Home Ground, EMEA bölgesi elemelerinin İstanbul'da gerçekleşeceği bir organizasyon olarak 14-15 Ekim tarihlerinde Beyoğlu'nda yapılacak. Red Bull takımları, büyük dünya finaline katılmak için mücadele edecek.

Red Bull Home Ground dördüncü kez düzenlenecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl EMEA bölgesi elemelerinin İstanbul'un tarihi dokusuyla bir araya geleceği organizasyon, 14-15 Ekim tarihlerinde Beyoğlu'nun tarihi miraslarından Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Heyecanla beklenen etkinlikte Red Bull takımları FUT Esports, Team Heretics, G2 Gozen ve FOKUS, Tokyo'da yapılacak büyük dünya finaline katılma hakkını elde etmek için mücadele edecek.

Red Bull Home Ground EMEA elemeleri bu yıl AGON by AOC, Algida ve Paycell partnerliğinde gerçekleşecek. Avrupa'nın önde gelen takımların karşı karşıya geldiği, takım oyuncularının, influencer'ların katılım göstereceği ve Red Bull sporcusu Ferit "wtcN" Karakaya"nın alanda izleme partisi yapacağı Red Bull Home Ground EMEA Elemesi 14-15 Ekim'de gerçekleşecek. Etkinliğin Dünya Finali ise 3-5 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek.

VALORANT kadın liginin en prestijli turnuvası olan VCT Game Changers Dünya Şampiyonu G2 Gozen takımının da katılacağı Red Bull Home Ground EMEA elemeleri, üst lig seviyesinde yapılacak ilk profesyonel karma turnuva olarak da tarihe geçecek.