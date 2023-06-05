Dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court'ta kadın ve erkek kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Atatürk Üniversitesi kadınlarda, Celal Bayar Üniversitesi erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca üç sayı yarışması ve smaç yarışması da yapıldı.

Dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan ve Türkiye'nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court'ta şampiyonlar belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Sokak kültürü ile basketbolu birleştiren ve her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği etkinliğin final etabında kadınlar ve erkeklerde sekizer takım mücadele etti.

Galataport Saat Kulesi Meydanı'ndaki finallerde kadınlarda Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'ni uzatma devresi sonunda 6-4 mağlup edip zafere ulaştı. Erkeklerde ise Celal Bayar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi'ni 17-11 yenerek kupaya uzandı.

İlgiyle takip edilen Red Bull Half Court'un finalinde ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde 3 sayı yarışması da yapıldı. Kadınlarda üç sayı mücadelesinin galibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Simay Naz Öget, erkeklerde kazanan isim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Atahan Ergül oldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen smaç yarışmasında ise Doğuş Üniversitesi'nden Muhammed Sanyang galip geldi. Organizasyonda Alper Biçen'in de katıldığı gösteri maçı ve Ege Çubukçu konseri de izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadın ve erkek kategorilerinin kazanan takımları, eylül ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Red Bull Half Court Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.