Red Bull Four 2 Score'da ikinci eleme turu, Ankara'da yapıldı

Red Bull Four 2 Score'da ikinci eleme turu, Ankara'da yapıldı
Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağındaki ikinci eleme turu, Ankara'da yapıldı. Turnuvada takımlar, Türkiye finaline katılabilmek için mücadele etti ve elemelerde dört takım finale kaldı.

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağındaki ikinci eleme turu, Ankara'da gerçekleştirildi.

2. Yüzyıl Parkı'nda düzenlenen turnuvada takımlar, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finaline katılabilmek için mücadele etti.

Kalecisi olmayan, 15x25 metre ölçülerindeki sahada 10 dakika oynanan maçta, ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı olarak sayıldı.

Elemelerde, Olympic Sivas, Athletico Trabzon, Ankara ve Tesla Grup takımları finale kaldı.

Organizasyonda Anadolu Ajansı ve TRT'den basın mensupları da maç yaptı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
