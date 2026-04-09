Red Bull Four 2 Score'da ikinci eleme turu, Ankara'da yapılacak

Red Bull'un futbol organizasyonu Four 2 Score'un ikinci eleme turu 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İlk eleme turunun sonuçlarıyla birlikte, finale katılacak takımlar belirlenecek.

Red Bull'un küresel futbol organizasyonu Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağındaki ikinci eleme turu Ankara'da düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4-5 Nisan'da Gaziantep'te gerçekleştirilen ilk eleme turunun ikincisi 11-12 Nisan'da Ankara'da oynanacak.

2. Yüzyıl Parkı'nda yapılacak elemeler sonunda iki takım, 19 Nisan'da İzmir'de düzenlenecek Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvanın Gaziantep elemelerinde Liderpool ve Los Galacticos takımları, İzmir'deki finale adını yazdırmıştı.

Turnuvanın üçüncü eleme turu ise 18 Nisan'da İzmir'de yapılacak. Kazanan takım, ağustos ayında Kanada'nın Toronto şehrindeki dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
