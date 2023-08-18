Red Bull Formulaz Rize'de düzenleniyor

Red Bull Formulaz Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 27 Ağustos'ta gerçekleştiriliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull, Formulaz Derneği ve Tunca Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 14. kez Karadeniz'in en hızlı ismini belirlemek üzere geri dönüyor. Her yıl birbirinden renkli anlara sahne olan, tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl 27 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlenecek yarışta boy gösterecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1,6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Frensiz yokuş aşağı yarış

Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket edecek. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılabiliyor.