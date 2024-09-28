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Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya Etabı Başladı

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya Etabı Başladı
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Antalya'da gerçekleşen Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 7'nci etabında eleme yarışları yapıldı. 12 kadın ve 24 sporcunun katıldığı organizasyonda, tarihteki ilk Türk sporcu Kıvanç Gür başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.

"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı.

Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.

Antalyalıların ilgi gösterdiği organizasyona tarihinde ilk defa bir Türk sporcu katıldı.

Türk sporcu Kıvanç Gür, seyircileri selamladıktan sonra platformdan başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.

Antalya etabı, yarın yapılacak final atlayışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor

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