Red Bull Campus Clutch Türkiye Elemeleri Devam Ediyor

Üniversite öğrencilerinin okulları ve ülkeleri adına yarıştığı, üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonda Türkiye elemelerini kazanan takım İstanbul'da Volkswagen Arena'da yapılacak Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etme şansını elde edecek.

Üniversite öğrencilerinin okulları ve ülkeleri adına yarıştığı, üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye elemeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 2 binden fazla öğrencinin yarıştığı Red Bull Campus Clutch Türkiye Elemeleri hakkında daha fazla bilgiye Redbull.com adresinden ulaşılabiliyor.

Üniversiteler arası Valorant turnuvası olan organizasyonda 446 üniversite takımı ve 2 bin 230 öğrenci İstanbul'da gerçekleşecek dünya finalinde okullarını ve ülkelerini temsil etmek için mücadele etti.

Organizasyonda Türkiye elemelerini kazanan takım İstanbul'da Volkswagen Arena'da yapılacak Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etme şansını elde edecek.

Red Bull Campus Clutch Türkiye bu sene, Intel NUC, Agon by AOC, Yapı Kredi Play ve Algida partnerliğinde düzenleniyor.

Öte yandan Red Bull Campus Clutch için üniversitelerde özel olarak mobil oyun merkezi Red Bull Gaming Hub ile üniversite öğrencilerinin kendilerini geliştirebilmeleri hedefleniyor.

Red Bull Gaming Hub, organizasyon boyunca etkinlik alanlarında yer almaya devam edecek. Red Bull Campus Clutch Türkiye'de offline elemelerin ilki 30 Ekim'de Gaziantep'te gerçekleşecek.

Dünya Finali'ne katılma hakkı için kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyonun offline elemeleri Gaziantep sonrası sırasıyla Ankara, Konya, Antalya, İzmir ve Bursa'da gerçekleşecek.