Red Bull Campus Clutch Türkiye'de Final Heyecanı

Dünyanın en büyük üniversitelerarası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye'de kazanan takım hafta sonunda ESA Espor Arena'da gerçekleşecek finalde belli olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Campus Clutch Türkiye'de finale kalan 2 takım; 35 ülkeden ve 20 binden fazla öğrencinin katıldığı Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'ne katılmak için yarışacak.

Red Bull Campus Clutch Türkiye'de toplamda 1200 takımda 6 bin öğrenci mücadele etti. Kazananın 23-24 Kasım'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek dünya finaline katılacağı turnuvanın Türkiye şampiyonu bu hafta sonu ESA Espor Arena'da düzenlenen final etabında belli olacak.

Red Bull Campus Clutch Türkiye bu sene, Intel NUC, Agon by AOC, Yapı Kredi Play ve Algida partnerliğinde düzenleniyor. Üniversitelerde organizasyon boyunca etkinlik alanlarında yer alan taşınabilir oyun merkezi Red Bull Gaming Hub'lar kuruldu.

Dünyanın en çok oynanan, izlenen ve konuşulan oyunlarından olan Valorant için düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch, 35 ülkede gerçekleşiyor. Her ülkenin ulusal şampiyonları bir sonraki aşama olan dünya finalinde karşı karşıya geliyor.