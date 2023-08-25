Red Bull Bike Your Side: İstanbul Boğazı'nda BMX Yarışması

BMX dünyasının Türkiye'deki en önemli isimlerini İstanbul Boğazı'nda bir araya getiren Red Bull Bike Your Side yarışması için geri sayım başladı. Avrupa ve Anadolu takımlarının karşı karşıya geleceği yarışta başarıya ulaşan takım günün kazananı olacak.

BMX dünyasının Türkiye'deki en önemli isimlerini İstanbul Boğazı'nda bir araya getiren Red Bull Bike Your Side yarışması için geri sayım başladı.

Red Bull açıklamasına göre, Avrupa ve Anadolu yakalarının tam ortasına konumlanan bir feribotta gerçekleşecek olan ve BMX yarışçılarını daha önce görülmemiş bir meydan okumaya davet eden etkinlik 16 Eylül'de yapılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Red Bull Bike Your Side'ın ev sahipliğini ve jüri üyeliğini üstlenen Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, "Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz bir organizasyondu. İstanbul gibi iki kıtayı birleştiren bir şehirde ve belki de şehrin en önemli yeri olan Boğaz'da BMX'ler görsel bir şölen oluşturacak. Böyle farklı bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Etkinlik gününün gelmesi ve o atmosferi deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Red Bull Bike Your Side'da altışar kişiden oluşan Avrupa ve Anadolu takımları karşı karşıya gelecek. Toplam 12 sporcudan oluşan takımların her birine 30 dakika ayrılmış olan 5 engelde birbirlerine meydan okuyacağı yarışta başarıya ulaşan takım günün kazananı olacak. Etkinlikte, takım yarışının yanı sıra günün MVP'si (en değerli yarışmacı) da seçilecek.

Red Bull Bike Your Side'da kazanan takım Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, Türkiye'de BMX sporunun önde gelen isimlerinden Ediz Tenşi, BMX sporcusu Ahmet Samet Erdem'den oluşan 3 kişilik bir jüri tarafından belirlenecek.