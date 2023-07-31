Red Bull Back Line Voleybol Turnuvası Şampiyonu Beach Stars

Red Bull Back Line'ın düzenlediği 4x4 sokak voleybolu turnuvasının şampiyonu Beach Stars oldu. Finalde Çilekler'i 3-0 yenen Beach Stars, 2024 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ni takip etme hakkı kazandı. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Makara, Kum Fırtınası'nı 3-1 mağlup etti. Etkinlikte milli sporcuların da katılımıyla gösteri maçları düzenlendi.

Voleybolda 4x4 sokak turnuvası Red Bull Back Line'ın şampiyonu Beach Stars oldu.

Organizasyonun finali, Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda gerçekleşti. Kıyasıya geçen mücadelelerde eleme aşamalarının ardından finale kalan takımlar, şampiyonluk için ter döktü. Migros ve Sneaks Up'ın partnerliğinde gerçekleşen finalde Beach Stars takımı, rakibi Çilekler'i 3-0'lık skorla yenerek kupanın sahibi olmayı başardı. Şampiyon olan Beach Stars, bu başarısıyla 2024 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ni yerinde takip etmeye hak kazandı.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Makara takımı, Kum Fırtınası'nı 3-1 mağlup etti.

Milli sporcular da etkinliğe katıldı

Red Bull Back Line'ın final günü, sürpriz etkinliklere sahne oldu. Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın, tekvandocu Kübra Dağlı, BMX sporcusu Bora Altıntaş ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen gösteri maçı büyük ilgi gördü.

Red Bull Dance Your Style yarışması finalinde yarışan dansçıların etkinlikteki sürpriz performansları da Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nı dolduran seyircileri coşturdu.