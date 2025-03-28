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Recep Uçar: 'Taraftara Bayram Hediyesi Verdik'

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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK'ya karşı kazandıkları maçın ardından bayram hediyesi verdiklerini dile getirdi. Maçta gösterilen mücadele için oyuncularını kutladı ve taraftarları Türkiye Kupası maçına davet etti.

- Recep Uçar: "Bayram hediyesi verdiğimiz için mutluyuz"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK'yı mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Konyaspor taraftarına da bugün itibarıyla bir bayram hediyesi verdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, taraftarlara bayram hediyesi verdiklerini belirterek, "Beşiktaş maçı sonrası, maçın galibiyetinin anlamlı olabilmesi adına, bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Baktığımızda bence çok istediğimiz iyi mücadele ettiğimiz, elimizden geldiğince iyi oynadığımız ve sonunda da hak ederek kazandığımız bir maç. Ondan dolayı bütün Konyaspor taraftarına da bugün itibarıyla bir bayram hediyesi verdiğimiz için de mutluyuz. Onlara armağan ediyoruz. Çünkü çok hak etmişlerdi. Özellikle Beşiktaş maçında ve bundan önceki maçlarda verdikleri destekle, bugün bu mücadeleyi gösteren bütün oyuncularımı, yürekten canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Uçar, salı günü İskenderun ile oynanacak olan Türkiye Kupası maçına taraftarı da davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Spor
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