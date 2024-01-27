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Recep Uçar, Mondihome Kayserispor'dan ayrıldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Recep Uçar, veda mesajı yayımladı. Uçar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mondihome Kayserispor ile 11 Eylül 2023'te başlayan birlikteliklerinin, yönetim kurulu ile yaptığı karşılıklı anlaşma sonunda bugün itibarıyla sona erdiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Recep Uçar, veda mesajı yayımladı.

Uçar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mondihome Kayserispor ile 11 Eylül 2023'te başlayan birlikteliklerinin, yönetim kurulu ile yaptığı karşılıklı anlaşma sonunda bugün itibarıyla sona erdiğini ifade etti.

Bu köklü kulübün teknik direktörü olma gururunu yaşadığı günlerde daima elinden gelenin en iyisini yapmanın verdiği huzurla veda ettiğini vurgulayan Uçar, görev yaptığı süre boyunca maddi, manevi yaşanan tüm zorluklara kulüp bünyesindeki herkesle birlikte göğüs germeye çalıştığının bilinmesini istediğini belirtti.

Öncelikle uzun zamandır devam eden transfer yasağının son gün kaldırılmasıyla, Kayserispor'a herkesin takdirini kazanan bir dönem yaşattıklarını aktaran Uçar, şu görüşlere yer verdi:

"İlk 12 haftalık süreçte 23 puan toplayarak Mondihome Kayserispor'u yıllar sonra puan cetvelinde üçüncü sıraya yükselttik. İçinde bulunduğumuz şartları iyi bilen biri olarak her zaman kulübün geçiş sürecinde olduğunu hatırlatarak uzun vadeli hedefler koyamayacağımızı ifade ettim. Takımın saha içi ve saha dışı mücadelesinde önemli iki oyuncumuzun Kayserispor'dan ayrılmasıyla zor bir döneme girdik. Bu duruma sakatlıkların yanı sıra Afrika ve Asya kupasına giden oyuncuların eklenmesi işimizi iyice zorlaştırdı. Buna rağmen bazı genç oyunculara ilk kez Süper Lig'de oynama şansı vererek mücadeleye devam ettik. Geçmiş dönem borçlarından dolayı 3 puanımızın silinmesi futbolcular ve biz teknik kadroyu psikolojik olarak derinden sarstı. Sonuçta 4. haftada 6 puanla 10. sırada aldığımız Mondihome Kayserispor'u 22. haftada 29 puanla (3 puan silinmemiş) 8. sırada bırakıyoruz. Gelinen noktada maddi manevi birçok zorluğa rağmen bu performansa katkı vermenin gönül rahatlığıyla aranızdan ayrılıyorum."

Uçar, görev süreci boyunca desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Sportif Direktör Murat Duman, yönetim kurulu üyeleri, kulüp personeli, destek ekibi ve taraftarlara şükranlarını sundu.

Uçar, kader birliği yaptığı futbolculara, kendisine ve ekibine verdikleri destek ile yaşattıkları güzellikler için de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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