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Recep Karatepe: '3 Puan Bizim İçin Önemliydi'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Oyuncularının taktik disiplini ve savunma tutumunu övdü.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Erzurumspor müsabakasının ardından, "Kaldığımız yerden devam etmek istiyorduk. Bu anlamda 3 puan bizim için önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Milli araya kazanarak girmiştik. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorduk. Bu anlamda 3 puan bizim için önemliydi. Baktığımızda Erzurumspor, geçen yıldan belli takım kadrosunu korumuş, hocası aynı olan bir takım. Öngörüm maçtan önce maçı soğutacakları ve yavaşlatacaklarıydı. Rakip bunu yaptı, ister istemez ritmimiz düştü. Umarım sonraki maçlarda da bunu yaparız. Oyuncularımın taktik disiplini, savunmadaki tutumları ile görevlerini yerine getirdiler. Rakibin sadece duran toplardan pozisyonları var. Belli dönemlerde eksiklerimiz oldu ama büyük ölçüde kapattık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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