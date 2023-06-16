Real Mardin Para Masa Tenisi Takımı Türkiye 2.'si oldu

Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi takımının da katıldığı Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si oldu. Şampiyonaya 26 şehirden 142 sporcu katıldı. Real Mardin Kulübü Ferdi erkekler sıralamasında 6. klasta Rıdvan Fidan, Türkiye 3.'sü 7. klasta Uğur Muratoğlu, Türkiye 4.'sü 8. klasta Abdulkadir Admış, Türkiye 7.'si takım halinde ise Türkiye 2.'si oldu.

Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi takımının da katıldığı Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) faaliyet programında yer alan Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı.

Ankara Mamak Başak Gençlik Spor Salonu'nda 2 gün süren şampiyonada Mardin'den katılan Real Mardin Kulübü Ferdi erkekler sıralamasında 6. klasta Rıdvan Fidan, Türkiye 3.'sü 7. klasta Uğur Muratoğlu, Türkiye 4.'sü 8. klasta Abdulkadir Admış, Türkiye 7.'si takım halinde ise Türkiye 2.'si oldu.

45 kulübün yarıştığı şampiyonaya 26 şehirden 142 sporcu katıldı. Ferdi, çift ve karma yarışmalarda mücadele eden kadın ve erkek sporculardan dereceye girenler, şampiyonanın son gününde düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyaların sahibi oldu.

Real Mardin Masa Tenisi Takımı Başkan Yardımcısı Selim Öncü, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, Real Mardin Masa Tenisi takımı başkanıyla, yöneticileriyle, antrenörü ve oyuncularıyla kenetlenmiş durumda olduklarını belirterek elde edilen başarı tesadüf olmadığını söyledi.

Türkiye'de tüm masa tenisi liglerinde takımlarının mücadele ettiğini belirten Öncü, "10 yıl sonra katıldığımız Para Masa Tenisi şampiyonasında takımımız ikinci olurken ferdilerde oyuncularımız klaslarında dereceler aldı. Bundan sonra Para Masa Tenisi şampiyonalarına Real Mardin Takımı olarak bizde varız. Şampiyonada emeği geçen herkese kulübüm adına teşekkür ederim" dedi

Şampiyona da 3'üncü olan Rıdvan Fidan, "Uzun yıllardır katılmadığımız Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda takımımız 2. olurken bireysel klasmanlar da 3.,4. ve 7.'lik derceleri aldıklarını ifade etti.

Fidan, "Real Mardin Kulübü olarak şampiyonaya önümüzdeki yılda daha iyi derceler almak için çalışmalarımıza takım olarak ara vermeden devam edeceğiz. Masa Tenisi Süper Liginde 3.'sü olarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan takımız koymuş olduğu hedeflerine Para Masa Tenisi şampiyonu olmayı eklemiştir" diye konuştu.

7. klasta 4. olan Uğur Muratoğlu ve 8. Klasta 7. olan Abdulkadir Admış ise, takım halinde Türkiye 2.'si olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, hedeflerinin Avrupa şampiyonasına katılmak olduğunu söylediler. - MARDİN