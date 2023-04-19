Real Madrid ve Milan, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarında Real Madrid ve Milan, yarı finale yükselen ilk ekipler oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçları haftasında ilk yarı finalistler belli oldu. Son şampiyon Real Madrid, evinde aldığı 2-0'lık avantajla Chelsea deplasmanına çıktı. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, gol sesi çıkmadı. 58. dakikada hızla sağ kanattan ceza sahasına giren Rodrygo, içeriye gönderdiği top Vinicius Junior'un önünde kaldı. Vinicius'tan pasını alan Rodrygo topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Brezilyalı oyuncu 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Vinicius'un pasında ceza sahasında topla buluşan Valverde bekletmeden pasını Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu da topu filelere gönderdi. Londra ekibinin girdiği pozisyonlardan gol çıkmayınca, İspanyol ekibi iki maçın sonunda kalesinde gol görmezken, yarı final bileti almayı başardı.

Benzema 150. maçına çıktı

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 150 maç barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. Eflatun-beyazlılarla 5 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Benzema'nın bu kulvarda toplam 90 golü bulunuyor. 35 yaşındaki yıldız bu sezon son Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atarken, tüm kulvarlarda 35 maçta 26 golü bulunuyor.

Napoli'de kaçan penaltılar damga vurdu

Günün diğer maçında ise iki İtalyan kozlarını paylaştı. Serie A'nın lideri Napoli, ilk maçı 1-0 kaybettiği Milan'ı, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda konuk etti. 22. dakikada Oliver Giroud, kazanılan penaltı atışında kaleci Meret'i geçemedi. Fransız forvet 42. dakikada ise Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi, girdiği ataklardan sonuç çıkaramadı. 82. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kvaratskhelia'nın şutunu bu kez kaleci Maignan kurtardı. 90+3. dakikada Osimhen'in attığı kafa golüyle ev sahibi skoru dengelerken, mücadele de bu skorla sonuçlandı. Milan, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları iki maçla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL