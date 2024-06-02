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Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İspanyol ekibi, bu zaferle Şampiyonlar Ligi'ndeki 15. şampiyonluğunu elde etti.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. İspanyol ekibine kupayı getiren golleri 74'üncü dakikada Dani Carvajal ve 83'üncü dakikada Vinicius Junior attı.

REAL MADRİD'İN 15'İNCİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu şampiyonluk Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 15'inci zaferi oldu. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunan İspanyol ekibini 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.

CARLO ANCELOTTI'NİN 5'İNCİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5'inci Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Ancelotti, Real Madrid ile 3 kez, Milan'da ise 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı. İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Real Madrid'in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

TONI KROOS, ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞUYLA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde aktif futbolculuk kariyerini 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından noktalayacağını açıklayan Toni Kroos, Real Madrid ile son maçına Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'a karşı oynadı. Kulüp kariyerine Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasıyla veda eden Kroos, Real Madrid ile 5'inci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Kroos'un Bayern Münih ile de 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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