Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini bir yıl uzattı

Real Madrid Kulübü, 2014'den bu yana takımda yer alan Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu. Toni Kroos'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldı. Kroos, Real Madrid'de 9 sezonda 417 maça çıktı ve 20 kupa kazandı. 33 yaşındaki Alman futbolcu, daha önceki açıklamalarında bu yaz için futbolu bırakmayı planladığını söylemişti.