Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Pazartesi Günü Takımla Çalışmalara Başlayacağını Açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan milli futbolcu Arda Güler'in, pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.45'te Alman ekibi Union Berlin'i ağırlayacak olan Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sağ diz iç menisküsündeki sakatlık dolayısıyla ameliyat edilen ve uzun süredir takımdan ayrı olan milli futbolcu Arda Güler'in durumuyla alakalı gelen soruyu Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda ve iyileşmeye devam ediyor. Bireysel çalışmalarını tamamlamak üzere. Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacak" diye cevaplandırdı. - İSTANBUL