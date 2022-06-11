Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı - Haberler

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Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Real Madrid, Tchouameni'yi renklerine bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi ( La Liga ) takımlarından Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti.

Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, Antonio Rüdiger'den sonra Tchouameni'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.

14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolü sonrası Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Tchouameni'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceğini öne sürdü.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid La Liga Spor Haberler

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