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Real Madrid Taraftarına Açık Antrenman Düzenledi

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Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer aldı. Sakatlığını atlatan Güler, takımla birlikte çalıştı.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken, milli futbolcu Arda Güler'de idmanda yer aldı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler'de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te La Liga'nın 19. haftasında Mallorca'yı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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