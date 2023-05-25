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Real Madrid Takımı, Vinicius Jr.'a Destek Verdi

Real Madrid Takımı, Vinicius Jr.'a Destek Verdi

Spor Haberleri

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Jr.'ın maruz kaldığı ırkçı söylemlerden sonra Madrid ekibinin farklı branş takımları, sahaya Vinicius Jr. formasıyla çıkarak, yıldız futbolcuya destek verdi.

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Jr.'ın maruz kaldığı ırkçı söylemlerden sonra Madrid ekibinin farklı branş takımları, sahaya Vinicius Jr. formasıyla çıkarak, yıldız futbolcuya destek verdi.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia'nın, Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldız futbolcusu Vinicius Jr'a ırkçı tezahüratlarda bulunması sonrası Brezilyalı futbolcuya destek verilmeye devam ediliyor. FIFA dahil tüm futbol camiasının tepkisini çeken bu olay sonrası Real Madrid, farklı branşlarda oynanan maçlar öncesi ısınmaya Brezilyalı futbolcuya destek olunması amacıyla Vinicius Jr.'ın adı ve numarasının yazılı olan formayla çıkarak, destek verdi.

Erkek Futbol Takımı Rayo Vallecano maçına, Kadın Futbol Takımı ise İspanya Kraliçe Kupası'nda oynanan Athletic Club mücadelesine ve Erkek Basketbol Takım ise İspanya Ligin'de Real Betis müsabakasına, Vinicius Jr. formasıyla çıkarak, yıldız futbolcunun yanında olduklarını gösterdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Real Madrid İspanya Futbol Madrid Spor Haberler

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