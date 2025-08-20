Real Madrid Sezona Galibiyetle Başladı

REAL Madrid, İspanya La Liga'nın ilk haftasında evinde konuk ettiği Osasuna'yı tek golle geçerek sezona galibiyetle başladı. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, etkili performansıyla dikkat çekti.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, evinde Osasuna'yı konuk etti. Santigo Bernabeu'da saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Adrian Cordero Vega yönetti. Milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede, Real Madrid büyük bölümünü üstün götürdüğü karşılaşmadan tek gollü galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'e 3 puanı getiren golü 51'inci dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Konuk ekipte 90+4'üncü dakikada Abel Bretones Cruz kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Real Madrid sezona galibiyetle başlarken, Osasuna ise ilk haftayı puansız kapattı.

REAL MADRİD'DE 4 OYUNCU İLK LİG MAÇLARINA ÇIKTI

Eflatun-beyazlı ekipte 4 isim ilk kez bir La Liga maçında forma giydi. Takıma yeni katılan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ve Franco Mastantuono, Real Madrid formasıyla ilk lig maçlarına Osasuna karşısında çıktı.

ARDA GÜLER'DEN ETKİLİ PERFORMANS

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, Osasuna maçındaki etkili oyunuyla yine dikkat çekti. Teknik direktör Xabi Alonso'nun da gelişiyle birlikte geçen sezona göre daha fazla süre alması beklenen Arda Güler, Osasuna mücadelesine ilk 11'de başladı. 20 yaşındaki orta saha, maçın neredeyse tamamında süre alırken, 90'ıncı dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı. Oyunda kaldığı süre boyunca toplamda yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Arda, oyun kurulumunda takımın etkili isimlerinden biri oldu.