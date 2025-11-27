Real Madrid, Olympiakos'u Zor Bekleyen Bir Maçta Yendi

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Olympiakos, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. İspanyol ekibinde milli oyuncu Arda Güler mücadeleye 11'de başladı. Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 22, 24, 29 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, Arda Güler de ikinci golün asist yaptı. Ev sahibinin gollerini ise 10. dakikada Chiquinho, 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Pafos FC: 2 - Monaco: 2

Kopenhag: 3 - Kairat: 2

Paris Saint-GermainÇ 5 - Tottenham: 3

Atletico Madrid: 2 - Inter: 1

Sporting CP: 3 - Club Brugge: 0

Eintracht Frankfurt: 0 - Atalanta: 3

Olympiakos: 3 - Real Madrid: 4

Liverpool: 1 - PSV Eindhoven: 4

Arsenal: 3 - Bayern Münih: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
