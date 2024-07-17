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Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini uzattı

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Real Madrid, 38 yaşındaki futbolcu Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu. Modric, Real Madrid ile 534 maçta mücadele etti ve 26 kupa kazandı.

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid, 38 yaşındaki futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

İspanyol ekibi Real Madrid, dış transferin yanı sıra iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Madrid, bu kapsamda Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

2012 yılında beri Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, gösterdiği başarılı performans ve kazandığı kupalarla kulübün efsaneleri arasına girdi.

Hırvat futbolcu, Real Madrid ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5'i İspanya Süper Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupa, 4'ü La Liga ve 2'si de Copa del Rey olmak üzere toplam 26 kupa kazandı ve Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan beş futbolcudan biri oldu.

Luka Modric, ayrıca Real Madrid ile 534 maçta mücadele etti ve 39 gol attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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