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Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Spor Haberleri

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 37 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesini bir yıl uzattı. Modric, Real Madrid ile 23 kupa kazandı. Real Madrid ayrıca Toni Kroos'un da sözleşmesini uzatmıştı.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 37 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Real Madrid yaptığı yazılı açıklamada, Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılması için Hırvat futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Eflatun-beyazlı forma ile 11 sezonda 488 maçta oynayan Modric, İspanyol takımıyla 23 kupa (5 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası) kazandı.

Modric, gelecek 9 Eylül'de 38. yaşını dolduracak.

Real Madrid geçtiğimiz hafta, diğer bir tecrübeli futbolcusu Toni Kroos'un da sözleşmesini bir yıl uzattığını açıklamıştı.

Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Joselu'yu kadrosuna kattı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor

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