Real Madrid - Liverpool maçı yarım saat gecikmeli olarak başladı - Haberler

Real Madrid - Liverpool maçı yarım saat gecikmeli olarak başladı
AA - Esra Taşkın - Spor
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İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı futbolseverlerin yoğunluktan stada ulaşamaması nedeniyle yarım saat gecikmeli olarak 21: 30'da başladı.
İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı futbolseverlerin yoğunluktan stada ulaşamaması nedeniyle yarım saat gecikmeli olarak 21: 30'da başladı.
AA / Esra Taşkın - Spor