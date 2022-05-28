Real Madrid - Liverpool maçı yarım saat gecikmeli olarak başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Real Madrid - Liverpool maçı yarım saat gecikmeli olarak başladı

AA - Esra Taşkın - Spor
 - Güncelleme:

İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı futbolseverlerin yoğunluktan stada ulaşamaması nedeniyle yarım saat gecikmeli olarak 21: 30'da başladı.

İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiliz ekibi Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı futbolseverlerin yoğunluktan stada ulaşamaması nedeniyle yarım saat gecikmeli olarak 21: 30'da başladı.

AA / Esra Taşkın - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Liverpool İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title