Real Madrid, LaLiga'nın namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 yendi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda ligin namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 mağlup etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda ligin namağlup takımlarından Girona'yı 3-0 mağlup etti.
Real Madrid'in gollerini, 17. dakikada Joselu, 21. dakikada Aurelien Tchouameni ve 71. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Eflatun-beyazlılarda Nacho Fernandez, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Milli futbolcu Arda Güler, sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı maçta forma giyemedi.
Real Madrid, puanını 21'e çıkararak ligin ilk sırasında yer aldı. Barcelona, 20 puanla ikinci sırada, Girona ise 19 puanla 3. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor