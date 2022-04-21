Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı

AA - Şenhan Bolelli - Spor
 - Güncelleme:
Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında atılan gollere Real Madrid'den David Alaba (Dk. 12) ve Marco Asensio (Dk. 45), Osasuna'dan da Ante Budimir (Dk. 14) imza attı.

Real Madrid'in son golü uzatma dakikalarında Lucas Vazquez'den (Dk. 90+5) geldi.

Eflatun beyazlıların golcü futbolcusu Karim Benzema 52. ve 59. dakikalarda iki penaltı atışını kaçırdı.

Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in (61) 17 puan önünde bulunuyor.

Ligde 60 puanla 3. sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var.

La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Real Madrid, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title