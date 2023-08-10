Real Madrid Kalecisi Courtois Uzun Süreli Sakatlık Yaşadı

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi ve sezonu kapatma ihtimali bulunuyor. Real Madrid'in yeni bir kaleci transfer etmesi bekleniyor.