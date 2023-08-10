Real Madrid Kalecisi Courtois'nın Diz Bağı Yırtıldı
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Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.
Real Madrid'e, Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. İspanyol temsilcisi, antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki kalecinin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını belirtti. Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi.
Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor