Real Madrid İspanya Basketbol Süper Kupasını Kazandı

Real Madrid, Unicaja Malaga'yı 88-81 yenerek İspanya basketbol Süper Kupasını kazandı. Bu zaferle birlikte Real Madrid, üst üste 6. kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi. Maçın en iyi oyuncusu ise Real Madridli Facundo Campazzo seçildi. Real Madrid, 10 kezle en çok Süper Kupa kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.