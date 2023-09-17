Real Madrid İspanya Basketbol Süper Kupasını Kazandı
Real Madrid, Unicaja Malaga'yı 88-81 yenerek İspanya basketbol Süper Kupasını kazandı. Bu zaferle birlikte Real Madrid, üst üste 6. kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi. Maçın en iyi oyuncusu ise Real Madridli Facundo Campazzo seçildi. Real Madrid, 10 kezle en çok Süper Kupa kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
İspanya basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı.
Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.
Murcia kentinde oynana final maçında 19 sayı 5 asist ile oynayan Real Madridli Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.
Süper Kupayı 10 kez ile en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 6 kez ile Barcelona izliyor.
Kaynak: AA / Spor