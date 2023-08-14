Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler ameliyat edildi
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Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdi. 18 yaşındaki futbolcu iyileşme programına yakında başlayacak.
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.
Real Madrid'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor