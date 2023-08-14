Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler ameliyat edildi

Real Madrid, sağ dizinden sakatlık yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat edildiğini açıkladı.

İspanyol ekibi Real Madrid, 21 Temmuz'da yapılan idmanda sağ dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan yeni transfer Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu. Eflatun-beyazlı takımdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Arda'nın, yaklaşık 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL