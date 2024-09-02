Real Madrid Futbolcusu Dani Ceballos Sakatlandı
Real Madrid kulübü, futbolcusu Dani Ceballos'un sağ ayak bileğinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
İspanya'nın Real Madrid kulübü, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Ceballos'un sağ ayak bileğinin bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.
Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
Real Madrid'de mevcut durumda Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'nın da sakatlıkları bulunuyor.