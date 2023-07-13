Real Madrid Futbolcusu Dani Ceballos Sakatlandı
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Real Madrid Kulübü, orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Ceballos, ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacak ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, orta sahada oynayan futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiği belirtildi.
İspanyol basını, dün antrenman sonunda ağrıları başlayan ve bugün sağlık kontrolünden geçen Ceballos'un ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağını ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor