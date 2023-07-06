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Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etti

Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etti

Spor Haberleri

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00'te imza töreni düzenlenecek.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.<İspanyol ekibinden 'Hoş geldin Arda' başlıklı yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00'te imza töreni düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler İspanya Spor Haberler

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