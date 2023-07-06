Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etti

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00'te imza töreni düzenlenecek.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.<İspanyol ekibinden 'Hoş geldin Arda' başlıklı yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek olan Arda Güler için yarın TSİ 13.00'te imza töreni düzenlenecek.

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023