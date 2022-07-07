Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı. Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı. Real Madrid, 2017-2018 sezondan beri takımda forma giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Causeur, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.5 sayı, 1.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 35 yaşındaki basketbolcu, Madrid temsilcisi ile bugüne kadar Euroleague şampiyonluğu, 3 İspanya Ligi şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fabien Causeur Basketbolcu Real Madrid Madrid Spor Haberler

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