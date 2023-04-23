Real Madrid evinde kazandı
Spor Haberleri
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti.
Real Madrid'in gollerini Marco Asensio (Dk. 42) ve Eder Milatao (Dk. 48) attı.
La Liga'da şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın (73 puan) ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid puanını 65'e çıkardı.
Celta Vigo ise 36 puanla 12. sırada kaldı.
Lider Barcelona, 30 hafta maçında pazar günü sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor