Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiacos'u mağlup ederek şampiyon oldu

Real Madrid, EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiacos'u 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti. Maçın başında farkı açan Olympiacos, Real Madrid'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle skoru eşitledi ve maçı son saniyede kazandı.

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiacos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kala gelen isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

REAL MADRID'İN 11'İNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Real Madrid'e şampiyonluğu getiren basketi bitime 3.2 saniye kala kaydeden Sergio Llull'ün mücadeledeki tek isabeti de bu sayıydı. Tecrübeli oyuncu, 12 dakika 48 saniye oyunda kaldığı karşılaşmada 1/2 iki sayılık, 0/1 üç sayılık isabet ile oynarken karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaundla tamamladı.