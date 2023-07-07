Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İstanbul'dan ayrıldı. Bir süredir dünya kulüplerinin transfer etmek istediği Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldı. Saat 15.30 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 18 yaşındaki oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadı. Güler, İspanya ekibinin kendisi için tahsis ettiği özel uçakla Madrid'e gitti. Real Madrid'in Arda Güler transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe kulübü, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: 'Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'