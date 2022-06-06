Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Laso, yoğun bakımdan çıktı - Haberler

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Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Laso, yoğun bakımdan çıktı

AA - Şenhan Bolelli - Spor
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Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Laso, yoğun bakımdan çıktı

Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi görev Laso'nun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi.

Kalp kateterizasyonu yapılan 54 yaşındaki Laso'nun, kardiyoloji bölümünde tedavisi sürüyor.

Diğer yandan, İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Real Madrid'de Pablo Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlara takımın başında çıkacak.

Real Madrid, yarın deplasmanda oynayacağı maçta Boskonia'yı yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.

Laso, 5 Haziran Pazar sabahı evinde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

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