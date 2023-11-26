İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Carlo Ancelotti yönetimindeki başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Rodrygo ve Jude Bellingham attı. Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu.

Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup etti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetimindeki başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14 ve 64. dakikalarda Rodrygo ile 74. dakikada Jude Bellingham attı.

Real Madrid bu galibiyetin ardından 35 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Cadiz ise 10 puanda kaldı.